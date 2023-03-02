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"Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank Сегодня, 15:48
365
Сегодня, 15:48
365

"Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank

На саммите CFO Summit председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова прокомментировала предстоящие парламентские выборы, передает BaigeNews.kz. Бзнесвумен спросили о кандидатах, претендующих на кресла в мажилисе.  

"Важно, чтобы были компетентные люди. Был judgement – понять и оценить, какая мера предлагается популистская, какая рациональная. Необходимо руководиться рациональностью, целесообразностью, правильностью тех или иных решений", – ответила Шаяхметова.

Она отметила необходимость доносить мысли до населения. По словам главы банка, выборы в парламент Казахстана проходят в сложное время, на фоне военного конфликта у соседних стран и глобального кризиса в мире. Шаяхметова выразила опасения, что к власти в нашей стране могут прийти некомпетентные люди.

"Очень боюсь, что сейчас в мажилис придут блогеры и хайперы. Возможно, не всегда люди компетентны и понимающие, что данный закон несёт и какие последствия", – заключила спикер.

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#популизм #Умут Шаяхметова #Мажилис #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:48
365
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