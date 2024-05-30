"Очень большое лобби": депутат о борьбе с лудоманией в Казахстане

Около полумиллиона казахстанцев страдают от лудомании. Такую статистику приводит республиканский научно-практический центр психического здоровья. Увлечение азартными играми стало второй после алкоголизма и наркомании причиной разводов в стране. Законодательные поправки по борьбе с игроманией до сих в парламенте и никак не могут выйти за пределы мажилиса. Депутаты объясняют это мощным лобби со стороны заинтересованных лиц, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Казахстанцы, пристрастившиеся к игре, не спешат обращаться к психологу и избавляться от зависимости. Чаще всего они даже не считают игроманию болезнью. Занимая деньги на очередную ставку, надеются отыграть весь проигрыш. Не все семьи, которые столкнулись с этой проблемой, готовы открыто говорить о своей трагедии. На условиях анонимности приводим несколько таких историй.

Жительница столицы Гульнара Н. рассказывает, среди её родственников есть игроман со стажем. Двоюродный брат женщины играет около 12 лет. Начал с небольших ставок и сам не заметил, как его затянуло. В итоге задолжал друзьям, знакомым и близким. Как правило, азартные люди готовы на любые аргументы, когда им нужно занять деньги.

"Представляете, он стал занимать деньги у родственников жены, объясняя, что деньги нужны для лечения супруги. Мол, у неё обнаружили болезнь, нужно дорогостоящее лечение, но всем сказал, что с ней об этом говорить не нужно, чтобы не травмировать ещё больше. Ему верили, отдавали сбережения, думая, что деньги идут на лечение родного человека. Когда займы уже пошли по крупному, родня решила обговорить дальнейшее лечение вместе с якобы "больной". Сама супруга была в шоке, когда узнала", - делится женщина.

Выяснилось, что мужчина оформил множество микрозаймов и оказался должником. При этом на него подали иски. Чтобы помочь ему, родственники стали закрывать его долги.

"Стали закрывать его долги. Один шурин закрыл ипотеку и вытащил из залога их квартиру, чтобы семья не осталась на улице. Зарплату он не получал, счёт был арестован. И когда он буквально остался без копейки, только тогда перестал делать ставки. Родня собрала все свои средства, чтобы закрыть его долги. Сейчас его не берут никуда на работу, старший сын не хочет с ним общаться, только супруга до сих пор рядом", - заключила астанчанка Гульнара Н.

Другая история поражает масштабом спущенных на азартные игры денег. За 14 лет казахстанец Т. проиграл около двух миллиардов тенге. Начиналось все с небольших сумм, сам мужчина называл это "спортивным интересом". Смотрел футбол, ставил на матчи, потом проявил интерес и к боксу, позже стал клиентом всех букмекерских контор, тотализаторов, онлайн-казино. Игра просто захватила его, он перестал общаться с семьей. Стал агрессивным, раздражительным, потерял аппетит и сон. Так как Т. работал в крупной компании, под его контролем были деньги фирмы, это около 400 тысяч долларов.

"Он стал брать деньги из сейфа фирмы, утаивать прибыль, делать махинации с поставками, около 5-6 миллионов в месяц забирал. Его счета все заблокировали, он открыл счета и карты на имя сестры и брата, стал играть дальше. Ставки стали миллионными, он даже подсадил на игру молодого коллегу. В компании стали обнаруживаться недостачи, в итоге он потерял работу, переехал в другой город, но играть не перестал. С ним перестали общаться все друзья, потому что он задолжал крупные суммы всем им. За три года он проиграл абсолютно всё, продал два своих автомобиля, машину брата, заложил квартиры и дома всех родных. Продал свой дом и квартиру, когда мы вышли на его аккаунт, там отображался 1 миллиард 900 тысяч тенге. Вот сколько он проиграл", - рассказывает близкий друг игромана астанчанин Ерболат У.

Самое печальное, говорит мужчина, его друг верит, что отыграется и вернет всё. При этом себя лудоманом он не считает, а надеется, что ещё одна ставка - и ему удастся всё вернуть. В течение минуты игроман заходит на сервис по принятию ставок несколько раз.

Следующая история закончилась трагедией. Счёты с жизнью от отчаяния свёл отец лудомана. Ерлан (имя изменено) был совсем молодым, когда подсел на ставки на спорт. Работал в строительной фирме, принадлежащей отцу. За несколько лет он потратил около 40 миллионов тенге компании. В счёт долгов продал автомобиль своего друга, который одолжил на время. У всех знакомых занимал крупные суммы, окружающие и не подозревали, что мужчина тратит их на игру.

"На него завели дела по факту мошенничества, мне пришлось продать всю недвижимость, чтобы погасить его долги. Его отец, слыша со всех сторон о долгах сына, повесился. Но парень не перестал играть, даже это его не остановило. Я советовался с психологами, полицейскими, они говорят, что это болезнь, которую надо лечить. Но он должен признать, что это зависимость и добровольно начать лечение. Однако парень никого не хочет слушать. Я порвал с ним, да и вся родня с ним не общается, у него ни жены, ни детей, просто стал отшельником", - рассказал двоюродный брат игрока Султан.

Официальная статистика по лудомании – верхушка айсберга, считает мажилисмен Руслан Берденов. Он приводит шокирующие данные о том, что на ставках играют около 700 тысяч казахстанских школьников и больше половины студентов. Азартными играми увлечены военнослужащие и госслужащие. Такое положение депутат считает просто катастрофическим. Рушатся семьи, проигрываются миллиарды тенге, в том числе и бюджетные.

"Лудоманы воруют деньги, если мы говорим про бизнес. А если про госслужбу, то, наверное, вы много слышали, это и случай в Жамбылской области, когда госслужащий поставил все государственные деньги на ставки - около 500 миллионов тенге. Очень много таких случаев. По военнослужащим вообще плачевная ситуация. От рядового солдата до вышестоящих чинов - все играют. Это большая проблема сейчас. Я был в 10 больших вузах страны, включая Назарбаев университет. В каких-то играют 30% студентов, в некоторых - 60%", - рассказывает депутат Руслан Берденов.

Новые меры по борьбе с лудоманией направлены, в первую очередь, на запрет рекламы онлайн-казино и букмекерских контор. Срабатывает эффект лёгкой наживы, быстрых денег, победы, считают эксперты.

"Получается, на 95% мы закрываем вопрос с рекламой. Сейчас уже они не выкладываются в общественных местах, аэропортах, вокзалах. В последний раз на Курултае президент озвучил проблему лудомании, и мы этот вопрос постоянно поднимаем на всех площадках, интернет-ресурсах, новостных порталах. Если даже на информационных лентах мы видели рекламу букмекерских контор, сейчас уже этого нет. Я сторонник полного запрета всей рекламы, мы отправляли наши поправки, но правительство нам отправило свое видение, и мы оставили какую-то часть этой рекламы. Но в интернет-ресурсах не будет, во всех больших стратегических местах и на улицах не будет", - объясняет парламентарий Руслан Берденов.

Ещё одна поправка касается повышения возрастного порога для участия в азартных играх с 21 до 25 лет. Ставки намерены запретить должникам, чьи имена занесены в единый реестр. Это неплательщики алиментов, граждане, задолжавшие банкам. Планируется ужесточить и коэффициент долговой нагрузки для заёмщиков, которые играют в азартные игры.

"Еще одна большая проблема - это запрет для госслужащих и военнослужащих. Это примерно 300 тысяч человек, они не имеют права играть. Если будут игнорировать запрет, рискуют быть уволенными. Это будет проверяться через специальный портал. Мы хотим добиться, чтобы\ была полностью идентификация всех, кто будет играть. Есть у нас еще одна поправка, но она, скорее всего, уйдет на доработку, а это долгий ящик. Мы этот закон итак получили через полтора года. У нас ещё идея, чтобы у каждого игрока был ID-номер. И по нему мы бы определяли и решали работодатели, брать лудомана на работу, или нет", - рассказывает мажилисмен.

По словам парламентария, все поправки основаны на международном опыте. Такие практики работают в странах Европы. В то же время, признает Руслан Берденов, при попытке принять законодательные нормы, депутаты сталкиваются с большим противостоянием.

"Очень большое лобби. Мы это видим и до сих пор это чувствуем с разных сторон. И информационные атаки идут. По работе, допустим, только недавно была поправка о ЦУС - это центр учета ставок. Какие-то поправки без инициативы депутатов включили в законопроект. Это "прокладка" по сути, грубо говоря, своеобразный РОП, то есть, то, с чем мы все боролись. Каким образом появляются такие поправки, мы поднимали этот вопрос на пленарке. Я думаю, какие-то заинтересованные лица есть, которые их защищают. Мы даём очень много предложений, но все они упираются в какие-то технические вопросы. Допустим, мы можем запретить спокойно рекламу в интернете, сделать это можно технически, как это делает Китай, Южная Корея и т.д. Но у нас в стране почему-то в интернет-ресурсах никак не можем отключить рекламу букмекерских контор", - негодует мажилисмен.

Озвучил наш спикер и примерный оборот игорного бизнеса в стране. За прошлый год сумма составила около триллиона тенге. К слову, в Минтуризма и спорта нам не смогли предоставить эти данные. Речь о количестве предприятий в отрасли и их доходах. Неофициальный оборот может быть больше.

"Это данные министерства туризма и спорта, они курируют эту сферу - два триллиона тенге. И того, три триллиона весь оборот. Это примерно, 6-7 миллиардов долларов. Конечно, и здесь нет никаких почти затрат, затраты только на рекламу. Я думаю, это примерно 10% от оборота, все остальное - прибыль", - резюмирует он.

В профильном ведомстве разработали проект трёхлетнего комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Документ предусматривает 30 мероприятий по четырём направлениям.

"Это проведение республиканского социологического исследования причин и масштабов азартных игр, а также пари в Казахстане. Запуск интерактивного сайта по оказанию консультативной помощи гражданам, больным лудоманией", - сообщили в министерстве туризма и спорта.

Планируется внести изменения в законодательство, чтобы запретить рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов. В ведомстве предлагают и лицензирование организаций, в которых проходят реабилитацию игроманы.

К слову, чтобы реализовать ведомственный план из республиканского бюджета направят 89 миллионов тенге. Оценить результаты от этих мер казахстанцы смогут в 2027 году, обещают в профильном министерстве.