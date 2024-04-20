Очаги насекомых-вредителей нашли на полях Алматинской области

В Карабулакском, Жылысайском, Узынагашском сельских округах Кегенского района Алматинской области выявлены очаги распространения вредителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК, передает BaigeNews.kz.

Для точного определения вредителя специалистами республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов получили нужные образцы.

Лабораторные исследования показали, что это рапсовый листоед. Он относится к вредным организмам, питающимися дикорастущими растениями семейства крестоцветные (капустные), а также репой, брюквой, капустой, редисом, турнепсом. Рапсовый листоед не входит в перечень карантинных объектов и чужеродных видов, по отношению к которым проводят мероприятия по карантину растений.

Владельцам трех хозяйств, на территории которых выявлены личинки рапсового листоеда, выписаны предписания о необходимости проведения фитосанитарных мероприятий. В МСХ объяснили, на чем основаны такие меры.

"Согласно подпункту 1 статьи 14-5 Закона РК "О защите растений" физические и юридические лица, деятельность которых связана с объектами государственного фитосанитарного контроля, обязаны проводить фитосанитарный мониторинг и фитосанитарные мероприятия и не допускать развития и распространения вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности", — отмечается в сообщении ведомства.

Специалисты территориальной инспекции дали рекомендации владельцам крестьянских хозяйств, как применять препараты.

"В настоящее время в целях уничтожения личинок проводятся химические обработки тракторными и ранцевыми опрыскивателями, обработано — 7,5 гектаров. Планируется обработать 600 гектаров. Защитные мероприятия проводятся при непосредственном контроле со стороны территориальных инспекций и акиматов", — добавили в МСХ.

Также для координации работы по уничтожению вредителей на место выехал и.о. председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Дархан Абдикаримов. При необходимости РГП "Фитосанитария" поможет с предоставлением дополнительной техники для фитосанитарных мероприятий.

В министерстве уточнили, что развитие вредителя распространилось на бросовых полях и пастбищах, вреда, кроме как сорным растениям, не было.