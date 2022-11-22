Обзор публикаций международных наблюдателей выборов президента РК

Фото: пресс-службы МИД РК

Международные наблюдатели высказались о выборах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Главное ощущение в процессе наблюдения – чувство открытости. Чувство открытости людей", - поделился впечатлением член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, международный наблюдатель от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан Игорь Гедич.

"Хотелось бы отметить, что созданы все условия для свободного волеизъявления, участки возглавляют профессиональные люди, которые не в первый раз участвуют в избирательных кампаниях", - отметил Игорь Гедич.

Важно, считает наблюдатель, что даже настроение людей приподнятое – все же праздник в Казахстане.

"Люди надеются повлиять своим волеизъявлением на изменения, на перемены, которые приведут к еще более весомому становлению государственности Казахстана, и, конечно, придадут динамику экономической, политической жизни, и обозначат восходящий трек относительно будущего Казахстана", - считает парламентарий из Республики Беларусь.

А вот председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Дилшод Рахмон отмечает выстроенную Республикой Казахстан за годы независимости стройную систему избирательного права.

Эксперт также подчеркнул: "Наблюдение показывает, что процесс голосования прошел на высоком организационном уровне, что в государстве сформирована стройная избирательная система, а у казахстанского народа уже на протяжении десятилетий сформировалась традиция проведения и участия в выборах".

Хорошую организацию выборов также подметил глава дипкорпуса наблюдателей, чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Казахстане, Монтасер Абузейд.

"Организация на высшем уровне, мы не заметили никаких нарушений, люди голосуют с хорошим настроением, добровольно, на них не оказывается никакого давления. Мы не получили никаких жалоб от местных наблюдателей", - сказал он по-русски, выступая в международном пресс-центре в Астане.

Добавим, Монтасер Абузейд уже 4 раза выполнял функции международного наблюдателя в Казахстане.