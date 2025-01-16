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Обзор недели: захват заложников в Актобе, ДТП с 18 авто, пожары в США

Сегодня, 16:05
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: BaigeNews.kz

Дерзкий захват заложников в Актобе обернулся трагедией для жителей частного дома. Два человека погибли. В павлодарском частном пансионате систематически избивали пожилых людей. Региональная прокуратура сообщила, что их ограничивали в еде и передвижении. Масштабные пожары на неделе тушили не только в пригороде Лос-Анджелеса. Казахстанские огнеборцы сражались с огнем в разных регионах страны. Подробности этих и других новостей минувших семи дней смотрите в итоговом обзоре BaigeNews.kz.

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