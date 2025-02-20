Правительственная комиссия разберется в причинах обвала грунта на шахте "Казахмыса". Президент поручил разобраться в гибели горняков. Объемы прокачки нефти могут снизиться до 30% после атаки дронов на НПС "Кропоткинская". Казахстанские дипломаты решительно настроены разобраться в ситуации. США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию украинского кризиса и теперь готовятся к встрече президентов? Подробности смотрите в дайджесте BaigeNews.kz.