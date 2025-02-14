Сегодня в суде области Ұлытау прошел круглый стол, посвященный обжалованию решений и действий прокурора и следователя в соответствии с положениями статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло под председательством председателя судебной коллегии по уголовным делам областного суда К. Шайкамалова, который открыл встречу и отметил значимость темы для правоприменительной практики.

В обсуждении приняли участие судьи областного и городского судов, а также представители прокуратуры области Ұлытау и города Жезказган, Департамента полиции, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, Департамента экономических расследований и управления полиции города Жезказган.

Судья областного суда А. Зиада и председатель специализированного следственного суда города Жезказган Ж. Исабаева представили доклады, в которых подробно разъяснили порядок обжалования решений и действий прокуроров и следователей. Они акцентировали внимание на том, как важна защита прав граждан в уголовном процессе.

Представители правоохранительных органов поделились ценным опытом работы, обсудили проблемы, возникающие при рассмотрении жалоб, и предложили эффективные пути решения этих вопросов. Участники встречи подчеркнули, что для успешной защиты прав граждан необходимо укреплять сотрудничество между судами и правоохранительными органами.

В заключение участники круглого стола выработали рекомендации, которые могут послужить основой для дальнейшего совершенствования правоприменительной практики. Председатель судебной коллегии К. Шайкамалов выразил благодарность всем присутствующим за активное участие в дискуссии и подчеркнул, что такие встречи играют ключевую роль в улучшении правосудия и укреплении доверия граждан к системе правопорядка.