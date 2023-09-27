Обыск прошёл в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" в Шымкенте

Сотрудники Комитета национальной безопасности провели обыск в одном из ЦОНов Шымкента и изъяли ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"1 сентября сотрудниками ДКНБ произведён обыск в филиале госкорпорации оп городу Шымкенту. Изъят ряд земельно-кадастровых дел в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков", - сказано в сообщении.

В "Правительстве для граждан" уточнили, что разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес госкорпорации не предоставили.

Видео обыска журналист Михаил Козачков разместил в своём Youtube-канале.