  • 28 Сентября, 03:48
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Обыск прошёл в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" в Шымкенте

Вчера, 19:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 19:30
Вчера, 19:30
549
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Сотрудники Комитета национальной безопасности провели обыск в одном из ЦОНов Шымкента и изъяли ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"1 сентября сотрудниками ДКНБ произведён обыск в филиале госкорпорации оп городу Шымкенту. Изъят ряд земельно-кадастровых дел  в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков", - сказано в сообщении.

В "Правительстве для граждан" уточнили, что разъяснений от ДКНБ по вышеуказанным мероприятиям в адрес госкорпорации не предоставили.

Видео обыска журналист Михаил Козачков разместил в своём Youtube-канале.

 

 

Самое читаемое

Наверх