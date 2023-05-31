Обёртка батончиков "Марс" станет более экологичной

Фото: pixabay.com

Шоколадные батончики "Марс" скоро будут выглядеть по-новому. Пластиковую обёртку сменит перерабатываемая бумажная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Русскую службу Би-би-си".

Шоколадки в новых упаковках уже появились в 500 супермаркетах сети Tesco в Британии с 29 мая. Mars Food идёт по следам конкурента Nestle, который использует бумажные упаковки для некоторой своей продукции с января 2021 года.



Нынешняя пластиковая упаковка Mars не подлежит вторичной переработке, как и многие другие типы упаковки. Mars Incorporated заявила, что благодаря новой упаковке "200 миллионов батончиков в год станут углеродно нейтральными в Великобритании, Ирландии и Канаде".



В январе британское правительство объявило о намерении запретить использование одноразового пластика, такого как пластиковые столовые приборы, тарелки и подносы из полистирола. Пластиковые соломинки были запрещены в Великобритании в 2020 году. А Франция в январе запретила использование одноразового пластика в заведениях, где можно купить еду на вынос.



