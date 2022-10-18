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Объёмы строительства падают в трёх областях Казахстана
С начала года в Казахстане введено в эксплуатацию более 31 тысячи объектов. Объём строительных работ по сравнению с прошлым годом вырос на 5,1 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Частными компаниями возведено 83,8 процента зданий, иностранными – 16,1 процента, государственными – 0,1 процента.
Увеличение объёма строительных работ зафиксировано в 17 регионах республики.
Наибольший рост произошёл в Шымкенте – на 39,7 процента, Кызылординской области – 35,1 процента, Акмолинской области – на 26,9 процента,
Алматинской области – 14,5 процента.
Уменьшение объёма строительных работ фиксируют в Карагандинской области – на 10,7 процента, Абайской – на 23 процента, Мангистауской – на 34,7 процента.
"90,8 процента введённых объектов приходится на сектор жилья, это свыше 28 тысяч зданий. Далее по количеству следуют магистральные и местные трубопроводы, линии связи, энергетические кабельные линии, вспомогательные сооружения – всего 1 169 объектов. Тройку замыкают торговые объекты, с начала года их построено 513 единиц", - говорится в отчёте.
В сфере образования и здравоохранения за девять месяцев года введено в эксплуатацию 38 общеобразовательных школ, 24 дошкольных организации, три больницы, а также шесть поликлиник.
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