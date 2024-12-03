Объёмы добычи падают в Казахстане: Бектенов дал новые поручения

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения по развитию геологической отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на лидирующие позиции Казахстана по запасам отдельных видов металлов, мы наблюдаем спад добычи. Очевидна низкая активность поисковых работ по расширению запасов твёрдых полезных ископаемых и углеводородов. Нужно менять имеющиеся подходы к работе", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что следует провести оцифровку геологической информации, полученной 30 и более лет назад. Эти данные до сих пор хранятся в бумажном формате или на плёнках, добавил Бектенов.

"Кроме того, для привлечения инвестиций необходимо сертифицированное лабораторное подтверждение для международных финансовых организаций. Надо понимать, что геологоразведка связана с высокими геологическими и финансовыми рисками. Согласно мировой статистике, успешность геологоразведочных проектов составляет лишь 20-30 процентов", - сказал Бектенов.

В связи с этим он поручил Министерству промышленности совместно с Министерством торговли и фондом "Самрук-Казына" создать специализированную аккредитованную лабораторию по аналитическим исследованиям горных пород, которая будет отвечать международным стандартам. Также поручено Министерствам промышленности и энергетики совместно с Фондом "Самрук-Казына" провести работу по созданию научного экологическо-геологического кластера на базе Национальной геологической службы.

"На первоначальном этапе следует использовать имеющиеся технологические возможности компании "Тау-Кен Самрук". В целом "Тау-Кен Самрук" надо поддерживать и развивать. Мы должны в первую очередь передавать государственным компаниям наши подземные национальные богатства, исследовать их, развивать, разрабатывать, а затем привлекать инвесторов. Только тогда вырастет цена, и государство получит выгоду. Нужно шире использовать данный инструмент", - отметил Бектенов.

Помимо этого было поручено Министерству промышленности совместно с министерствами энергетики, цифровизации и финансов до конца года разработать действенный механизм финансирования и проведения аэрогеофизической съёмки на площадях первостепенной значимости.

Ранее стало известно, что разведанные запасы золота превышают объёмы его добычи в Казахстане.