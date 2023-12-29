Объёмы денежных поступлений из-за границы в 2 раза просели в Казахстане

В Казахстане в 2023 году в два раза сократился объём полученных денег из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По данным издания, более трети всего объёма полученных через СДП денежных средств было переведено из России. Ещё треть совокупно пришлась на Узбекистан, США и Южную Корею.

"Объём отправленных за рубеж денежных средств через СДП за январь–октябрь 2023 года составил 806,9 млрд тг — на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём полученных из-за рубежа денег просел в 2,2 раза по сравнению с январём-октябрём 2022-го, составив за 10 месяцев текущего года 258,5 млрд тг", - сообщают аналитики.

Более половины отправленных из РК денежных средств в 2023 году пришлось лишь на две — Узбекистан и Россию. Значительные объёмы также были отправлены в Турцию и Грузию.