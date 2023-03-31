Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет

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Сенаторы обсудили механизмы повышения эффективности системы налоговых льгот в профильных отраслях, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов отметил, что в их ведомстве налоговые льготы связывают с ростом валовой продукции.

"Если пятилетний период брать, мы раньше производили 4,1 триллиона тенге сельхозпродукции, сейчас производим 9,2 триллиона тенге. То есть, рост почти двукратный. Мы это связываем с положительной динамикой по численности скота и птицы. Сектор растёт, мы видим, что поголовье сельхозживотных увеличивается. Также мы это связываем с ростом инвестиций именно в основной капитал для приобретения сельхозтехники, для ввода новых инвестиционных проектов. Это деньги в сельское хозяйство", - сказал он.

По словам Курманова, с 2017 года инвестиционной капитал увеличился в 2,5 раза.

"Раньше 348 миллиардов тенге вкладывали фермеры в основные средства, сейчас вкладывают 853 миллиарда тенге. Мы не отрицаем, что в аграрном секторе есть много проблем - это и изношенный парк, и не совсем качественные семена, мало мы удобрения вносим. Но мы считаем, что без специальных налоговых режимов ситуация в секторе была бы намного сложнее, и наша продукция стала бы менее конкурентоспособной по сравнению с другими странами", - заявил вице-министр.

Председатель комитета сената по финансам и бюджету Султанбек Макежанов отметил, что согласно результатам государственного аудита по анализу и оценке эффективности работы госорганов при формировании налоговой политики в части налоговых льгот выявлен ряд системных недостатков.

"Налоговый кодекс требует законодательных изменений в части оптимизации неэффективных и неработающих льгот, так как от них государство несёт значительные затраты, не получая поступлений налогов в бюджет. По данному направлению комитетом на постоянной основе проводится работа. В прошлом году проведён ряд крупных мероприятий, в том числе выездных, по вопросам эффективности деятельности СЭЗ, где нами выявлены недостатки, которые создают неравные условия и препятствуют развитию конкуренции", - сказал сенатор.

Выслушав доклады участников встречи, сенаторы озвучили свои предложения по повышению эффективности системы налоговых льгот. В их числе: министерству финансов - детализировать формы налоговых отчётностей, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка - пересмотреть подходы по созданию провизий для целей налогообложения, сохранив вычеты по провизиям только по займам.

"Министерству здравоохранения необходимо представить анализ эффективности и влияния на ценообразование льготы по НДС для лекарственных средств, а также льготы по КПН, налогу на имущество, земельному налогу для частных медицинских организаций. Министерству национальной экономики в рамках проекта нового Налогового кодекса учесть нормы по отмене механизма уплаты НДС на импорт методом зачёта, предложив взамен точечные освобождения для ряда товаров, которые не производятся в Казахстане", - озвучил Султанбек Макежанов.

Эти и ряд других рекомендаций, подготовленных парламентариями, будут направлены в адрес правительства и всем заинтересованным госорганам.