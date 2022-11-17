Объём торговли между Казахстаном и ЕС превысил 29 млрд долларов - МИД РК

Фото: gov.kz

В Астане прошла встреча заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борреллем, передаёт BaigeNews.kz.

Визит проходит накануне важного события – 20 ноября состоятся выборы Президента Республики Казахстан.

"Мы благодарны Европейскому Союзу за последовательную поддержку масштабных политических и социально-экономических преобразований, происходящих в нашей стране, а также позитивные отклики европейских партнеров в отношении наших усилий по построению Справедливого Казахстана. Весьма символично, что в следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом. Мы высоко ценим наши прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах, а также заинтересованы в эффективной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, которое охватывает 29 сфер взаимодействия", - сказал Тлеуберди.

Диалог между Казахстаном и ЕС активно развивается по всем приоритетным направлениям. Подтверждением этому служит недавний визит Президента Европейского совета Шарля Мишеля в РК, а также подписание Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и Президентом Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 7 ноября т.г., на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

"Только что Глава нашего государства принял господина Боррелла в Акорде. Состоявшиеся переговоры подтвердили стратегический характер наших отношений и готовность сторон к дальнейшему углублению сотрудничества. Сегодня Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, с общим объемом прямых иностранных инвестиций более 160 млрд. долларов. Только в этом году объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг 29,5 млрд. долларов, увеличившись на 42%. В прошлом месяце было подписано важное соглашение между крупной европейской компанией Svevind и Правительством РК по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода в Мангистауской области", - сказал Тлеуберди.

Особое внимание было уделено вопросу недопущения непреднамеренного негативного влияния санкций Европейского союза на экономику Казахстана.

"Мы заинтересованы в дальнейшей диверсификации диалога в торгово-экономической сфере с фокусом на углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, переходе к "зеленой" экономике, повышение энергоэффективности, цифровизации, транспорта и логистики и др. Мы верим, что эти и другие вопросы важно поднимать не только на двустороннем треке, но и в региональном формате. Наша страна придает особое внимание развитию сотрудничества в формате ЦА-ЕС. Именно поэтому Глава государства инициировал первую встречу лидеров ЦА-ЕС в Астане, по итогам которой было принято решение о проведении таких мероприятий на постоянной основе. Мы с нетерпением ждем предстоящую Министерскую встречу и Конференцию ЦА-ЕС по взаимосвязанности в Самарканде, рассматривая их в качестве логического продолжения диалога на высшем уровне. С учетом текущей геополитической ситуации, мы отметили важность развития международных транспортных коридоров для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В частности, рассмотрели вопросы поддержки Европейским союзом развития "Транскаспийского международного транспортного маршрута", - отметил глава МИД РК.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вызовам. Была также обсуждена текущая ситуация в мире, включая конфликт в Украине, ситуацию в Сирии, Афганистане, а также вопросы изменения климата, безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.