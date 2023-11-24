Объём торговли между Казахстаном и Азербайджаном достиг рекордных показателей

По итогам 9 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном достиг 417,4 млн долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Economy KZ.

Данный показатель является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых годов, а также превышает показатель 9 мес. 2022 года на 31,9%.

При этом, значительная доля торговли между странами приходится на экспорт из Казахстана – 360,1 млн долл. или 86,3%. Объем экспорта из Казахстана в Азербайджан вырос на 40,5% с 256,2 млн долл. в январе-сентябре 2022 г.

Рост экспорта Казахстана связан с увеличением поставок необработанного алюминия в 538,2 раза с 201 тыс долл. до 108,2 млн долл. Помимо этого, Казахстан поставляет в Азербайджан пшеницу, рельсы, металлопрокат, аккумуляторы, железнодорожные вагоны, хлеб и мучные изделия, макароны, маргарин и др.

Основными импортными товарами из Азербайджана являются трубы и профили из черных металлов (16,2 млн долл.), паромы и круизные суда (11,6 млн долл.), питьевая вода, в т.ч. минеральная и газированная (9,3 млн долл.). На указанные три товарные группы приходится 64,8% всего импорта из Азербайджана.