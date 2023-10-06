Объём телерадиовещания на госязыке будет увеличен до 70% - Балаева

В рамках законопроекта "О масс-медиа" объём вещания телерадиаканалов на государственном языке будет увеличен с 50% до 70%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций министр культуры и информации РК Аида Балаева объяснила, с чем связано такое решение.

"Необходимо принять во внимание, что баланс 50 на 50 заложен в действующем законе о СМИ достаточно давно – ещё в 1999 году. По истечении почти 25 лет тренды в стране изменились в сторону развития государственного языка и отечественного контента. Так, на сегодняшний день доля производимого контента на государственном языке в СМИ составляет более 80%. Кроме того, более 80% населения Казахстана владеет государственным языком. Учитывая все эти факторы, было решено увеличть объём телерадиопередач на госязыке до 70%", - пояснила министр.

Также она отметила, что переход будет поэтапным. Предусмотрено ежегодное увеличение с 2025 года на 5%. В настоящее время законопроект обсуждается рабочей группой мажилиса.