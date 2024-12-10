Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании в Правительстве доложил о ключевых достижениях в строительной отрасли. Её доля на сегодня составляет 5,6% от общего ВВП страны. Около 670 тыс. человек работают в сфере, действуют порядка 53 тыс. предприятий, 2 903 из них производят строительные материалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

По словам министра, за 11 месяцев текущего года объем строительных работ доведен до 6,9 трлн тенге, что на 10,3% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что до конца 2024 года будут введены рекордные 18 млн кв. метров жилья. По итогам ноября сдано 16,3 млн кв. метров, до конца года введут в эксплуатацию еще 1,7 млн кв. метров.

"Для достижения высоких показателей инвестирования средств в отрасль, Министерством приняты беспрецедентные меры по стимулированию жилищного строительства. В текущем году за счет всех источников на эти цели запланировано порядка 965 млрд тенге, которые обеспечат заселение в 41 тыс. новых квартир более 160 тыс. граждан. Особое внимание уделяется предоставлению нуждающимся гражданам доступных инструментов", — сказал Шарлапаев.

В текущем году за счет государственной поддержки на приобретение более 22 тыс. арендных квартир предусмотрено порядка 330 млрд тенге. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию более 10 тыс. квартир кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг в сумме 165 млрд тенге. За счет льготных ипотечных займов по 2%-5%, на сегодняшний день уже выдано 7 861 займов на сумму 94,5 млрд тенге. На строительство инженерных сетей к районам жилой застройки выделено 83 млрд тенге.

С мая текущего года запущена новая жилищная программа "Наурыз". На 2024 год планируется выдача 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге. На сегодня выдано более 6 тыс. займов на 172 млрд тенге.