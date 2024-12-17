Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства доложил об итогах социально-экономического роста Казахстана за 11 месяцев. С января по ноябрь произведено порядка 12,3 миллиона тонн нефтепродуктов, или 101,7 процента к аналогичному периоду прошлого года, передаёт BaigeNews.kz.

Отечественная нефтеперерабатывающая отрасль демонстрирует положительную динамику по основным видам продукции. Введённые ограничения на вывоз топлива способствуют стабильному обеспечению внутреннего рынка.

Производство автобензина составило 4,9 миллиона тонн, что на 2,1% выше уровня прошлого года. Объём производства дизельного топлива также увеличился и достиг 4,9 миллиона тонн, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель производства авиатоплива показал значительный рост на 21,4%, составив 0,68 миллиона тонн.

В то же время объём производства мазута снизился до 1,8 миллиона тонн (85,7% к уровню прошлого года). Причиной сокращения стало увеличение глубины переработки нефти с 85% до 87%, что позволило улучшить качество перерабатываемой продукции и повысить эффективность производства.

"Объём производства нефтегазохимической продукции достиг 506,1 тысячи тонн, что более чем в 1,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", — сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, принятые меры позволили стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов и обеспечить бесперебойное снабжение стратегически важных отраслей экономики страны.