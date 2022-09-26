Объём депозитов в РК достиг исторического максимума

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Вырос и уровень долларизации

По данным Нацбанка, по итогам августа 2022 года объём депозитов в депозитных организациях Казахстана сложился на отметке 28,2 триллиона тенге, что является абсолютным рекордным значением, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tengenomika.

В августовском увеличении депозитов суммарный вклад тенговых депозитов (физлиц и юрлиц) сложился отрицательным -0,65 процентных пунктов, а депозитов в долларах США +1,54 пп. Другими словами, основной вклад пришелся на прирост депозитов в инвалюте, соответственно, уровень долларизации депозитов (доля вкладов в инвалюте в общем объеме депозитов) вырос за месяц сразу на 0,2 пп., до 37%, что является максимальным значением с марта текущего года. А это, в свою очередь, может указывать на прямое реагирование экономических агентов в Казахстане на паузу в повышении базовой ставки.

В целом, к соответствующему месяцу предыдущего года показатель увеличился на 12,9%, а к июлю – на 0,8%.

При этом прирост депозитов замедляется второй месяц подряд: в июне суммарный рост составил 7,6%, в июле 3,3%.

Наибольший вклад в месячном приросте пришелся на другие (срочные) депозиты юрлиц в USD (+1,17 процентного пункта), другие (срочные) депозиты физлиц в тенге (+0,50 пп.) и переводимые (несрочные) юрлиц в USD (+0,44 пп.).

В свою очередь, наибольший отрицательный вклад в общем приросте депозитов оказали другие (срочные) депозиты юрлиц в тенге (-1,02 пп.).