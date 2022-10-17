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  • Объём депозитов в Казахстане вновь обновил исторический максимум
pixabay.com Сегодня, 14:43
355
Фото: pixabay.com

Объём депозитов в Казахстане вновь обновил исторический максимум

По данным Национального банка, по итогам сентября 2022 года объём депозитов в депозитных организациях Казахстана сложился на отметке 29,1 триллиона тенге, что является абсолютным рекордным значением. В целом к соответствующему месяцу предыдущего года показатель увеличился на 12,7 процента, а к прошлому месяцу — на 3,1 процента, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tengenomika.

В целом в сентябрьском увеличении депозитов суммарный вклад тенговых депозитов (физлиц и юрлиц) составил +2,89 пп., а депозитов в долларах США +0,14 пп.

Другими словами, основной вклад пришелся на прирост депозитов в нацвалюте, соответственно уровень долларизации депозитов (доля вкладов в инвалюте в общем объёме депозитов) снизился до рекордно низкого значения — 36 процентов с 37 процентов в августе, что демонстрирует сохранение довольно высокой (по сравнению с предыдущими периодами) привлекательности сбережений в тенге для населения и бизнеса.

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#депозиты #Нацбанк Казахстана
Сегодня, 14:43
355
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