Объём депозитов достиг исторического максимума - Нацбанк

Общий объём депозитов достиг исторического максимума в 28,1 триллиона тенге. Об этом на пресс-брифинге заявил глава регулятора Галымжан Пирматов.

При этом наблюдает рост депозитов тенге и снижение долларизации вкладов, сообщает BaigeNews.kz.

"В целом защитить тенговые активы, увеличив объем тенговых депозитов и снизив долларизацию вкладов. Так с июня наблюдается рост депозитов в тенге. Общий объём депозитов достиг исторического максимума в 28,1 триллиона тенге", - сообщил Пирматов.

По его словам, долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4 процента в феврале до 35,4 процента конец июля текущего года.

"Долларизация депозитов населения без учета крупных вкладов снизилась до рекордно низкой отметки 15 процентов" - уточнил он.