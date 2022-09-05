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Объём депозитов достиг исторического максимума - Нацбанк Сегодня, 19:02
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Объём депозитов достиг исторического максимума - Нацбанк

Общий объём депозитов достиг исторического максимума в 28,1 триллиона тенге. Об этом на пресс-брифинге заявил глава регулятора Галымжан Пирматов. 

При этом наблюдает рост депозитов тенге и снижение долларизации вкладов, сообщает BaigeNews.kz.    

"В целом защитить тенговые активы, увеличив объем тенговых депозитов и снизив долларизацию вкладов. Так с июня наблюдается рост депозитов в тенге. Общий объём депозитов достиг исторического максимума в 28,1 триллиона тенге", - сообщил Пирматов.

По его словам, долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4 процента в феврале до 35,4 процента  конец июля текущего года.

"Долларизация депозитов населения без учета крупных вкладов снизилась до рекордно низкой отметки 15 процентов" - уточнил он.  

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#Нацбанк Казахстана #депозит #доллар #сбережения
Сегодня, 19:02
85
Журналист

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