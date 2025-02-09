Женская сборная Казахстана по хоккею провела сложный матч против Южной Кореи на Азиаде в Харбине. Однако в овертайме удалось обыграть соперниц и выйти в плей-офф Азиатских игр-2025 с первого места. Капитан команды Анастасия Оразбаева отметила, что выиграть удалось за счёт хладнокровия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"Игра была немного сложная. Плохо выполняли установку тренера. Но победа осталась за нами. Наверное, обыграли соперника за счет хладнокровия. Их глупая ошибка привела к нашей победе. Это хороший шаг к борьбе за медали. Настрой - бороться строго за медали. Другого варианта нет. С соперниками уже встречались на чемпионате Азии. Будем стараться", — резюмировала хоккеистка.

Напомним, всего к этому часу в копилке Казахстана на Зимней Азиаде-2025 семь медалей: одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых. Одно из самых зрелищных событий этого дня — победа Казахстана над сборной Южной Кореи.