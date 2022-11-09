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Обычная ОРВИ довела ребенка до реанимации в Актюбинской области
В Актюбинской области в два раза выросло число больных ОРВИ и гриппом. В зоне высокого риска – беременные и дети. Сейчас врачи борются за жизнь восьмилетнего ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Мальчик поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с пневмонией, которая развилась на фоне обычного респираторного вируса.
Всего на данный момент в стационарах области с ОРВИ лежат почти 300 человек. Еще около 90 госпитализированы с гриппом. Эти цифры серьезно беспокоят врачей. Особенно тревожит то, что болезнь протекает с осложнениями. При этом, по данным медиков, устрашавший когда-то коронавирус отступил и теперь встречается крайне редко.
Специалисты просят жителей не пренебрегать вакциной против гриппа. В этом году область закупила российский препарат, потратив на это 106 миллионов тенге. А привились уже 140 тысяч актюбинцев. Тем не менее этого еще недостаточно для коллективного иммунитета, подчеркивают специалисты.
"Из осложнений хочется выделить то, что может развиться пневмония, бронхит. Часто у нас наблюдаются отиты в виде осложнения, синуситы, также может подключиться бактериальная инфекция", - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров.
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