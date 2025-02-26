Обязательную отработку выпускников отменят для льготных категорий
Такая норма заложена в проекте закона по вопросам культуры и образования.
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Государственные грантники смогут получить освобождение от обязательной отработки, если воспитывают ребенка с инвалидностью или ухаживают за человеком с инвалидностью I группы. Такую норму предложили депутаты мажилиса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Выпускники вузов, обучавшиеся по государственному гранту, после окончания вуза должны отработать по специальности в течение трех лет по данной специальности. В случае неисполнения они должны будут вернуть сумму гранта в бюджет. Однако к нам часто обращаются граждане воспитывающие ребенка с инвалидностью, либо ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, с просьбой освободить их от обязательной отработки из-за сложных жизненных обстоятельств. Поэтому мы предлагаем данную норму", - сообщил Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, отсрочку получат выпускники, продолжающие обучение в магистратуре или резидентуре за границей.
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