Государственные грантники смогут получить освобождение от обязательной отработки, если воспитывают ребенка с инвалидностью или ухаживают за человеком с инвалидностью I группы. Такую норму предложили депутаты мажилиса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Выпускники вузов, обучавшиеся по государственному гранту, после окончания вуза должны отработать по специальности в течение трех лет по данной специальности. В случае неисполнения они должны будут вернуть сумму гранта в бюджет. Однако к нам часто обращаются граждане воспитывающие ребенка с инвалидностью, либо ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, с просьбой освободить их от обязательной отработки из-за сложных жизненных обстоятельств. Поэтому мы предлагаем данную норму", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, отсрочку получат выпускники, продолжающие обучение в магистратуре или резидентуре за границей.