В специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) Казахстана внедрена технология биометрической идентификации личности, направленная на усиление прозрачности и безопасности при оказании государственных услуг, передаёт BaigeNews.kz. Инициатива реализована Государственной корпорацией "Правительство для граждан" и уже начала применяться при обслуживании автовладельцев и сдаче экзаменов на водительские права.

Ранее удостоверение личности осуществлялось сотрудниками спецЦОНов вручную - по документам. Теперь, как пояснили в корпорации, процедура происходит автоматически: лицо клиента фотографируется, а система мгновенно сравнивает снимок с данными в Государственной базе данных физических лиц. Это полностью исключает возможность использования чужих документов, поддельных изображений или фотографий с экрана телефона.

"Мы исключили человеческий фактор, который оставлял лазейку для злоупотреблений. Биометрическая идентификация - это шаг вперёд к более честной и открытой системе оказания госуслуг", - отметил председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Система настроена таким образом, что при неудачной идентификации дальнейшее предоставление услуги автоматически блокируется. Это исключает любые манипуляции и резко снижает коррупционные риски.

Внедрение технологии стало очередным этапом в цифровой трансформации сферы госуслуг. Наряду со спецЦОНами, граждане по-прежнему могут получать услуги через портал eGov и мобильные приложения, включая "ЦОН" и сервисы банков второго уровня.