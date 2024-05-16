Обязательное страхование жилья в зонах с высоким риском ЧС предложили ввести в РК

Новые подходы к компенсации ущерба от ЧС предложила сенатор Бибигуль Жексенбай. Мотивирует она это тем, что большая часть территории страны относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, передает BaigeNews.kz.

Бибигуль Жексенбай заявила ,что в результате паводков этой вестной пострадало около 13 тысяч частных жилых домов.

"75% территории Казахстана относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, что делает проблему страхования от стихийных бедствий особенно актуальной... Из-за неразвитости отечественной системы страхования ущерб, причиненный стихийными бедствиями во время чрезвычайных ситуаций, покрывается редко. В таком случае на местные исполнительные органы и Правительство Казахстана ложится практически вся нагрузка по обеспечению пострадавших жильем и решению их финансовых проблем", - добавила она.

При этом она напомнила, что возможность введения обязательного страхования недвижимости в Казахстане обсуждается поэтапно на протяжении последних 20 лет.