Обязательное страхование жилья в зонах с высоким риском ЧС предложили ввести в РК
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Новые подходы к компенсации ущерба от ЧС предложила сенатор Бибигуль Жексенбай. Мотивирует она это тем, что большая часть территории страны относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, передает BaigeNews.kz.
Бибигуль Жексенбай заявила ,что в результате паводков этой вестной пострадало около 13 тысяч частных жилых домов.
"75% территории Казахстана относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, что делает проблему страхования от стихийных бедствий особенно актуальной... Из-за неразвитости отечественной системы страхования ущерб, причиненный стихийными бедствиями во время чрезвычайных ситуаций, покрывается редко. В таком случае на местные исполнительные органы и Правительство Казахстана ложится практически вся нагрузка по обеспечению пострадавших жильем и решению их финансовых проблем", - добавила она.
При этом она напомнила, что возможность введения обязательного страхования недвижимости в Казахстане обсуждается поэтапно на протяжении последних 20 лет.
"Однако, поскольку работа в этом направлении не ведется системно и целенаправленно, в стране мало доверия к страховым компаниям, не сформирована страховая культура. Предлагаем создать межведомственную комиссию, для обсуждения обязательного страхования жилья. Провести анализ возможностей отечественных страховых компаний на предмет возмещения чрезвычайных убытков. Предусмотреть все условия для принятия превентивных мер для предупреждения население об угрозе ЧС. Кроме того, предлагается предусмотреть разработку соответствующего законопроекта, направленного на регулирование конкретного порядка передачи восстановленного жилья в собственность граждан, страхование и защиту населения от стихийных бедствий", - предложила сенатор.