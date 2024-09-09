Обязательное страхование жилья от ЧС могут внедрить в Казахстане

В Казахстане планируют внедрить обязательное страхование жилья от ЧС. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев, передаёт BaigeNews.

"На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты" предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока - вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям", - сказал Ерлан Торегелдиев.

Этот проект закона находится на рассмотрении мажилиса.

"После утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе и жилью. То есть этот вопрос активно рассматривается и активно внедряется. В планах до 2028 года охватить полностью (все объекты – Ред.) пожарным страхованием", - добавил спикер.

Позже в пресс-службе МЧС уточнили, что речь идет о внедрении обязательного страхования на объектах с массовым пребыванием людей.

"На сегодня отсутствует механизм возмещения ущерба третьим (пострадавшим, погибшим) лицам в случае пожара. Внедрение системы страхования гражданско-правовой ответственности владельцев крупных объектов торговли позволит обеспечить комплексное решение проблем. Во-первых, снизит риски возникновения очагов социальной напряженности среди пострадавших лиц, при возникновении пожаров на объектах. Во-вторых, повысит уровень пожарной безопасности крупных объектов", - отметили в ведомстве.

Таким образом планируется исключить затраты государства на оказание материальной поддержки лицам, пострадавшим при пожарах на объектах.