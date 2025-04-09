Обязательная замена водительских прав: Полиция отреагировала на рассылку
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
112Фото: pixabay.com
В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года. Так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена, передаёт BaigeNews.kz.
МВД Казахстана официально опровергло данную информацию.
Согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения лицом предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
"В случае обмена водительского удостоверения, после истечения срока действия, дополнительно требуется медицинская справка. При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается", - говорится в сообщении министерства.
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