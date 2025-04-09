МВД Казахстана официально опровергло данную информацию.

Согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения лицом предоставляются:

"В случае обмена водительского удостоверения, после истечения срока действия, дополнительно требуется медицинская справка. При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается", - говорится в сообщении министерства.