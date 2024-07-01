"Обязательная маркировка": насколько подорожают лекарства в Казахстане?

С 1 июля в Казахстане вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. В Минздраве утверждают, что владельцам аптек и складов реформа обойдётся в минимум затрат. Им придется купить специальный сканер. По анализу профильного ведомства, это повлечёт удорожание препаратов примерно на 2-4 %. Между тем, у Ассоциации независимых аптек свои расчеты, передает корреспондент BaigeNews.kz. Они заявили, что чиновники не учли другие расходы предпринимателей. Поэтому прогнозируют рост цен на лекарства, как минимум вдвое. По их мнению, небольшие аптеки в сёлах и вовсе рискуют разориться.

В столице собрались представители фармацевтического бизнеса со всех 20 регионов страны, чтобы обсудить предстоящую реформу. С введением маркировки лекарства в Казахстане могут подорожать на 200 %. На вполне резонный вопрос журналистов, из чего складывается такая цифра, предприниматели пояснили: уже сейчас в аптеки лекарства поступают с наценкой в 30%. В эту цену свою надбавку вкладывают сами владельцы аптек, рассказывает карагандинский фармацевт Елена Чернобель. По ее словам, им придётся расширять штат сотрудников.

"Говорили, что повышение составит 4-5 %. Уже сейчас это 50 %, а после того, как введут маркировку, будет уже 200 %. Нам придётся закупать оборудование. Нам нужно нанять сотрудников, потому что мы не можем жить в аптеке! А нам придется товар сканировать, каждый отдельно, поштучно. Это сколько я накладную одну буду принимать? Сутки? В одной накладной бывает 300-400 позиций, у каждого Data Matrix индивидуальный, и каждый нужно отсканировать. Новый сотрудник не будет работать за 85 тысяч тенге, ему нужно минимум 250. А учитывая, сколько мы тратим в месяц, это аренда, комуслуги, зарплата, налоги, у нас более полутора миллионов выходит. Плюс все программы, которые мы оплачиваем. Вы только представьте, насколько это повысит цены", - утверждает Елена Чернобель.

По словам предпринимательницы, к нововведению участники фармрынка готовы не были. Представители бизнеса не участвовали в обсуждении, не просчитывали заранее и затраты. Тревогу забили после того, как товар в аптеки стал поступать с новыми ценами от дистрибьюторов.

К слову, прогнозный показатель роста цен, по данным комитета фармконтроля при Минздраве, составит от 2 до 4%. Там уверены, что внедрение маркировки прослеживаемости не окажет значительного роста на лекарства, а положительный эффект от реформы нивелируют все потенциальные риски.

"При прямом нанесении контрольных измерительных знаков (КИЗ) на упаковку рост цен составит около 10 тенге на упаковку, при прямом нанесении КИЗ методом стикерования около 20 тенге на упаковку. Из них только 614 наименований находятся в диапазоне предельных цен от 500 до 1000 тенге, на которых рост цен от 10 до 20 тенге окажет влияние от 1 до 4%. Остальные 6 276 предельных цен лекарственных для розничной реализации продаются в диапазоне цен от 1000 до 1 606 362 тенге, где увеличение от 10 до 20 тенге от стоимости, окажет влияние на уровне от 2 % до 0,0012 %", - считают в комитете медицинского фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК.

В профильном ведомстве отмечают, расходы владельцев аптек на закупку оборудования – минимальные. Им придется приобрести так называемый 2D сканер, максимальная стоимость которого не превышает 25 тысяч тенге.

"При выводе из оборота лекарственных средств через контрольно-кассовые машины аптекам необходимо купить 2D сканер, средняя стоимость которых варьируется от 15 до 25 тысяч тенге. При наличии онлайн касс (WebKassa, Rekassa) на мобильных устройствах для работы в системе маркировки и прослеживаемости лекарственных нет необходимости в закупе оборудования", - информируют в комитете.

Покупка сканера - не самая главная статья затрат, признают и предприниматели. Зарегистрировавшись на специальной платформе и получив доступ к системе маркировки, продавцам необходимо иснтегрировать программу с учётными системами. При этом услуги специалиста, который проведёт всю работу, потянет не каждая аптека. Прежде всего, реформа ударит по малому бизнесу, в том числе, сельским аптекам, считают в отрасли.

"Нужно подключить программиста. Услуги программиста недешевые. Полчаса стоит 4 тысячи тенге. Маркировке надо сказать серьезное "нет". Основная причина заключается в том, что розница не выдержит маркировку, произойдёт увеличение цены на лекарства. Все это отразится на населении. У нас перебои с интернетом, он слабый, электричество отключают. Это приведет к тому, что мы не сможем оприходовать товар и он не дойдет до клиента. Сама маркировка, то есть нанесение этого лейбла, потребует затрат у производителя, у поставщиков, на границе, где он будет храниться, когда это дойдёт до розницы. Теперь умножьте все пути, которые пройдет маркировка, пока она дойдет до нас - до первого стола и вы поймете, что затраты будут очень большие", - не скрывает тревоги предприниматель Любовь Кононыхина.

В свою очередь в Минздраве приводят контраргументы, введение маркировки позволит контролировать цены на лекарства. А новое правило нацелено на повышение эффективности фрамакологического надзора и качества лекарств. Одна из основных задач реформы – борьба с контрабандой на лекарственном рынке.

"Существует глобальная проблема теневой экономики. В Казахстан завозятся и реализуются лкарственные средства, которые не зарегистрированы в нашей стране. Маркировка нам даёт наглядно увидеть, какие лекарства у нас в Казахстане реализуются. Это снизит количество завозимых лекарственных препаратов контрабандой. Наши территориальные департаменты выявляли факты, которые происходили на фармрынке, теперь весь процесс будет прозрачым", - считает главный эксперт управления комитета фармконтроля Айдана Асылбекова.

Но и с этим утверждением не согласны в Ассоциации независимых аптек Казахстана. Препараты, не зарегистрированные в стране, граждане будут покупать в социальных сетях, уверены в организации. К тому же, бизнес готов продавать их легально, если власти проведут работу по регистрации. Предприимчивые поставщики найдут лазейку, чтобы обойти требования маркировки, уверен глава ассоциации Талгат Омаров.

"К примеру, я фотографирую Data Matrix код в хорошем качестве. Если в идеале он прошел все пути, и куплен в аптеке, то когда вы считываете, вы будете видеть, что аптека продала такого- то числа. Тот человек, который занимается контрафактом, он сфотографирует и нанесет на все свои упаковки. Это же не решит проблему. И все шишки полетят на ту аптеку, которая законно продала препарат, хотя она к этому факту отношения не имеет. Понимаете, как здесь можно хитрить, юлить и обманывать. Проблемы контрафакта должны решать соответствующие службы, это правоохранительные органы, это таможенная служба. Для чего они? Давайте тогда у них заберем эти деньги и раздадим всем участникам этого процесса. Но они хотят, чтобы бизнес вложил свои средства в то, чтобы обеспечить сомнительное введение этого инструмента", - возмущён Талгат Омаров.

Две трети аптек не готовы к маркировке, заявили в ассоциации. По их подсчетам, в среднем продавцам на фармрынке придётся тратить дополнительно 400 тысяч тенге. Чтобы окупить эти расходы, аптечники добавят к конечной цене на препараты еще 6 %.

"К тем препаратам, которые придут к нам с удорожанием уже, мы ещё добавим 6%. Нужно понимать, что есть на рынке производитель, есть дистрибьютор, есть оптовые компании, есть аптеки. В звене четыре субъекта. При этом каждый будет добавлять свою маржу, потому что он понесет расходы, единовременные и ежемесячные. Они не сделали расчеты перед введением маркировки. Мы должны были убедиться, что это действительно будет незначительно - 1-3%. Мы в этом сомневаемся, и мы говорим, что будет увеличение стоимости более чем на 30, а то и 40 %", - отмечает глава Ассоциации.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минздраву заняться разъяснением реформы, чтобы у бизнеса не осталось вопросов. В комитете отчитались, что еще весной начали проводить масштабную работу. Провели больше сотни совещаний со всеми заинтересованными сторонами.

В Казахстане зарегистрировано почти 8,5 тысяч аптек и полторы тысячи аптечных пунктов. За прошлый год объем импорта фармацевтической продукции приблизился почти к двум миллиардам долларов США. В страну ввезли 6 тысяч наименований препаратов и около 10 тысяч наименований медизделий. В основном, их закупают в странах СНГ, Германии, Италии и США.