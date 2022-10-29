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МИОР РК Сегодня, 01:22
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Фото: МИОР РК

Объявлены победители национальной премии Urker

В Астане объявлены победители национальной премии Urker-2022,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство информации и общественного развития РК.

В конкурсе принимали участие республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики. В этом году в шорт-лист вошли 52 номинанта.

Победители премии Urker по номинациям:

Лучшая фотография года:
Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz

Лучший репортаж года:
Анар Коныс – Aikyn.kz

Лучший материал на социальную тему:
Наима Нурали – Halyq-uni.kz

Лучший аналитический материал года:
Валентина Козыбакова – газета "Маңғыстау"

Лучшее журналистское расследование года:
Казбек Куттымуратулы – республиканская газета Egemen Qazaqstan

Лучшее интервью года:
Ая Омиртай – Halyq-uni.kz

Лучший материал на международную тему:
Сауле Исабаева – Qmonitor.kz

Лучший проект на радиостанции:
"Ой – түйін" – Qazaq radiosy

Лучший новостной портал года:
Zakon.kz

Лучшее региональное СМИ:
Газета Saryarqa samaly

Специальная премия имени Батыра Казыбаева:
Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz

Специальная  премия имени Ахмета Байтурсынова:
Проект "Қырғыз әдебиеті" – журнал "Таң-Шолпан"

Специальная премия имени Шерхана Муртаза:
Кали Сарсенбай – газета "Ана тілі"

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#СМИ #Urker #премия #награждение
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:22
77
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