Фото: МИОР РК

В Астане объявлены победители национальной премии Urker-2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство информации и общественного развития РК.

В конкурсе принимали участие республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики. В этом году в шорт-лист вошли 52 номинанта.

Победители премии Urker по номинациям:

Лучшая фотография года:

Мейрбек Тажкуранов – Zakon.kz

Лучший репортаж года:

Анар Коныс – Aikyn.kz

Лучший материал на социальную тему:

Наима Нурали – Halyq-uni.kz

Лучший аналитический материал года:

Валентина Козыбакова – газета "Маңғыстау"

Лучшее журналистское расследование года:

Казбек Куттымуратулы – республиканская газета Egemen Qazaqstan

Лучшее интервью года:

Ая Омиртай – Halyq-uni.kz

Лучший материал на международную тему:

Сауле Исабаева – Qmonitor.kz

Лучший проект на радиостанции:

"Ой – түйін" – Qazaq radiosy

Лучший новостной портал года:

Zakon.kz

Лучшее региональное СМИ:

Газета Saryarqa samaly

Специальная премия имени Батыра Казыбаева:

Айгерим Бегимбет – Еrnur.kz

Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова:

Проект "Қырғыз әдебиеті" – журнал "Таң-Шолпан"

Специальная премия имени Шерхана Муртаза:

Кали Сарсенбай – газета "Ана тілі"