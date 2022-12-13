open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

billboard.com Сегодня, 01:00
70
Сегодня, 01:00
70
Фото: billboard.com

Объявлены номинанты премии "Золотой глобус"

80-ая по счёту церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдёт 10-го января в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz.

Претендентами на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма" стали фильмы "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы", "Тар" и "Топ Ган: Мэверик".

В номинации "Лучшая драматическая актриса" представлены Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

В номинации "Лучший драматический актер" представлены Остин Батлер ("Элвис"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Живой") и Джереми Поуп ("Инспекция").

"Лучший драматический сериал" выберут среди проектов "Лучше звоните Солу", "Корона", "Дом дракона", "Озарк" и "Разделение".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#культура #кино
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:00
70
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх