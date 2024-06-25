Объявлены номинанты Национальной телевизионной премии "Тұмар"

Стали известны номинанты Национальной телевизионной премии "Тұмар" - 2024, передаёт BaigeNews.kz.

Всего для участия в премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ.

В этом году учреждена номинация "Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций".

Номинанты Национальной премии "Тұмар-2024":



Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций:

▪ "Алапат тасқын" - телеканал "Qazaqstan"

▪ "Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек" - телеканал "Айғақ"

▪ Программа "Аналитика". Сюжет "Общенациональный телемарафон" - Первый канал Евразия

▪ ТАСҚЫН-2024: "өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні" - телеканал Caspian News

Лучшее журналистское расследование:

▪ "ОТАНДАСТАР" тарихи-танымдық тележобасы - телеканал "Qazaqstan"

▪ "Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі" - телеканал "QYZYLORDA"

▪ Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал "Atameken Business"

▪ "Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге" - телеканал "Хабар"

Лучшая информационная программа:

▪ "Astana Times" жаңалықтар қызметі - телеканал "Астана тв"

▪ "Ақпарат" көшпелі студиясы - телеканал "Qazaqstan"

▪ "BASTY JANALYQTAR" - телеканал "Atameken Business"

▪ Жаңалықтар телеканал - "ТДК-42"

Лучшая аналитическая программа:

▪ "Қоғам назарында" - телеканал "Астана тв"

▪ "САНА" - телеканал "ABAI TV"

▪ "Уәде" - телеканал "Жібек жолы"

▪ "Жеті күн" - телеканал "Хабар"

Лучший социальный проект:

▪ "Құдайы қонақ" телеканал - "Qyzylorda"

▪ "Асар" - телеканал "Turkistan"

▪ "Ана болғым келеді" - телеканал "Жібек жолы"

▪ "50/50" - 31 канал

Лучший документальный фильм:

▪ "Жауынгер" - телеканал "Қазспорт"

▪ "Арамызда Жүрсін" - телеканал "El arna"

▪ "Шетелдегі қазақ балалары" - телеканал "Жібек жолы"

▪ "Бір үйдің 55 баласы"- телеканал "Qazaqstan"

Лучший сериал года:

▪ "Жат бауыр" - телеканал "Qazaqstan"

▪ "Қара жәшік" - телеканал "Хабар"

▪ ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал

▪ "Мошенники" - телеканал "НТК"

Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:

▪ "Көп нүкте" - телеканал "AQTOBE"

▪ "Ділмар" - телеканал "Жетісу"

▪ "Сөздің қысқасы..." - телеканал "Mangystay"

▪ "Давайте обсудим" - телеканал "ТДК-42"

Лучший региональный канал:

▪ Телеканал "Qyzylorda"

▪ Телеканал "Caspian News"

▪ Телеканал "Жетісу"

▪ Телеканал "ТДК-42"

Лучшая детская программа:

▪ "Телебалапан" телеканал "Ulytau"

▪ "АуылDone" 7 канал

▪ "Жұрттың балалары" телеканал "Qazaqstan"

▪ "IBars" телеканал "Balapan"

Лучший тележурналист:

▪ Григорий Беденко - телеканал "Хабар"

▪ Еркін Карин - телеканал "Астана тв"

▪ Нурбек Бекбау - телеканал "Qazaqstan"

▪ Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия

Лучший телеведущий:

▪ Мадина Балгабаева - телеканал "КТК"

▪ Каиржан Смагулов - телеканал "24 KZ"

▪ Айкерим Есенали - телеканал "Qazaqstan"

▪ Мадина Алмолдина - телеканал "Atameken Business"

Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки "Тұмар" и денежного вознаграждения в размере миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.

Премия "Тұмар" учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Её главная цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.