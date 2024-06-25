Объявлены номинанты Национальной телевизионной премии "Тұмар"
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Стали известны номинанты Национальной телевизионной премии "Тұмар" - 2024, передаёт BaigeNews.kz.
Всего для участия в премии было принято более 300 заявок по 12 номинациям. В шорт-лист вошли 48 работ.
В этом году учреждена номинация "Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций".
Номинанты Национальной премии "Тұмар-2024":
Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций:
▪ "Алапат тасқын" - телеканал "Qazaqstan"
▪ "Оңтүстіктен Ақтөбеге көмек" - телеканал "Айғақ"
▪ Программа "Аналитика". Сюжет "Общенациональный телемарафон" - Первый канал Евразия
▪ ТАСҚЫН-2024: "өр суынан зардап шеккен Құлсарының бүгіні" - телеканал Caspian News
Лучшее журналистское расследование:
▪ "ОТАНДАСТАР" тарихи-танымдық тележобасы - телеканал "Qazaqstan"
▪ "Шөлдің кемесі, төрт түліктің төресі" - телеканал "QYZYLORDA"
▪ Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж - телеканал "Atameken Business"
▪ "Один спуск в шахту - 200 тыс. тенге" - телеканал "Хабар"
Лучшая информационная программа:
▪ "Astana Times" жаңалықтар қызметі - телеканал "Астана тв"
▪ "Ақпарат" көшпелі студиясы - телеканал "Qazaqstan"
▪ "BASTY JANALYQTAR" - телеканал "Atameken Business"
▪ Жаңалықтар телеканал - "ТДК-42"
Лучшая аналитическая программа:
▪ "Қоғам назарында" - телеканал "Астана тв"
▪ "САНА" - телеканал "ABAI TV"
▪ "Уәде" - телеканал "Жібек жолы"
▪ "Жеті күн" - телеканал "Хабар"
Лучший социальный проект:
▪ "Құдайы қонақ" телеканал - "Qyzylorda"
▪ "Асар" - телеканал "Turkistan"
▪ "Ана болғым келеді" - телеканал "Жібек жолы"
▪ "50/50" - 31 канал
Лучший документальный фильм:
▪ "Жауынгер" - телеканал "Қазспорт"
▪ "Арамызда Жүрсін" - телеканал "El arna"
▪ "Шетелдегі қазақ балалары" - телеканал "Жібек жолы"
▪ "Бір үйдің 55 баласы"- телеканал "Qazaqstan"
Лучший сериал года:
▪ "Жат бауыр" - телеканал "Qazaqstan"
▪ "Қара жәшік" - телеканал "Хабар"
▪ ХАҚ (Халыққа адал қызметкер) - 7 канал
▪ "Мошенники" - телеканал "НТК"
Лучшее ток-шоу в региональных СМИ:
▪ "Көп нүкте" - телеканал "AQTOBE"
▪ "Ділмар" - телеканал "Жетісу"
▪ "Сөздің қысқасы..." - телеканал "Mangystay"
▪ "Давайте обсудим" - телеканал "ТДК-42"
Лучший региональный канал:
▪ Телеканал "Qyzylorda"
▪ Телеканал "Caspian News"
▪ Телеканал "Жетісу"
▪ Телеканал "ТДК-42"
Лучшая детская программа:
▪ "Телебалапан" телеканал "Ulytau"
▪ "АуылDone" 7 канал
▪ "Жұрттың балалары" телеканал "Qazaqstan"
▪ "IBars" телеканал "Balapan"
Лучший тележурналист:
▪ Григорий Беденко - телеканал "Хабар"
▪ Еркін Карин - телеканал "Астана тв"
▪ Нурбек Бекбау - телеканал "Qazaqstan"
▪ Ақбөпе Тәңірберген - Первый канал Евразия
Лучший телеведущий:
▪ Мадина Балгабаева - телеканал "КТК"
▪ Каиржан Смагулов - телеканал "24 KZ"
▪ Айкерим Есенали - телеканал "Qazaqstan"
▪ Мадина Алмолдина - телеканал "Atameken Business"
Имена победителей будут объявлены 28 июня в Астане в День работников средств массовой информации. Победители премии станут обладателями статуэтки "Тұмар" и денежного вознаграждения в размере миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.
Премия "Тұмар" учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Её главная цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.
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