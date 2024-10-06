Объявлены номинанты на вступление в Зал боксёрской славы

Стал известен список претендентов на вступление в Международный зал боксёрской славы в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Полностью список боксёров выглядит так: Артур Абрахам, Юрий Арбачаков, Хорхе Арсе, Поли Айяла, Найджел Бенн, Вуяни Бунгу, Лучиан Буте, Хоэль Касамайор, Сот Читалада, Крис Юбэнк, Аселину Фрейтас, Лео Гамес, Майки Гарсия, Артур Григорян, Хенаро Эрнандес, Крис Джон, Миккель Кесслер, Сантос Ласьяр, Рокки Локридж, Мигель Лора, Генри Маске, Дариуш Михальчевски, Мун Сон Гиль, Омар Нарваэс, Орзубек Назаров, Майкл Нанн, Свен Оттке, Мэнни Пакьяо, Винни Паз, Шон Портер, Хильберто Роман, Джанфранко Рози, Вирапхол Сахапром, Самуэль Серрано, Антонио Тарвер, Мелдрик Тейлор, Фернандо Варгас, Исраэль Васкес, Вильфредо Васкес, Ратанапол Сор Ворапин, Пхонгсаклек Ванчонгкхам, Синсукэ Яманака.

Бывшего чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадия Головкина в списке номинантов в этом году не оказалось.