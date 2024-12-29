Объявлены дата и место следующего боя Данияра Елеусинова
Боксера на ринге увидим в следующем году.
Сегодня, 05:17
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Сегодня, 05:17Сегодня, 05:17
91Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar
Промоутерская компания All Stars Boxing объявила дату и место следующего поединка казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (12-0, 7 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Официально: Данияр Елеусинов вернется на ринг 28 февраля. Астана", - сообщается в инстаграм боксерского промоушна.
Отметим, что Данияр Елеусинов был чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Свой последний на сегодняшний день поединок Олимпийский чемпион 2016 года провел в сентябре на вечере бокса в Алматы, где провел бой с филиппинцем Джо Нойнаем (23-4-2, 11 КО), который после пятого раунда отказался продолжать бой.
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