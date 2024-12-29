Промоутерская компания All Stars Boxing объявила дату и место следующего поединка казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (12-0, 7 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Официально: Данияр Елеусинов вернется на ринг 28 февраля. Астана", - сообщается в инстаграм боксерского промоушна.

Отметим, что Данияр Елеусинов был чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Свой последний на сегодняшний день поединок Олимпийский чемпион 2016 года провел в сентябре на вечере бокса в Алматы, где провел бой с филиппинцем Джо Нойнаем (23-4-2, 11 КО), который после пятого раунда отказался продолжать бой.