Объявлено решение по главному тренеру сборной Казахстана
До сегодняшнего момента Алиев был исполняющим обязанности наставника главной команды Казахстана.
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
194Фото: kff.kz
Казахстанский специалист Али Алиев официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz c Sports.kz.
Об этом сообщил советник президента казахстанской Федерации футбола Нурсултан Курман.
К слову, до сегодняшнего момента Алиев был исполняющим обязанности наставника главной команды страны.
Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов покинул свой пост в январе 2025 года. Он назвал причину неожиданного решения.
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