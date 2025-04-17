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Объявлено решение по главному тренеру сборной Казахстана

До сегодняшнего момента Алиев был исполняющим обязанности наставника главной команды Казахстана.

Сегодня, 09:25
АВТОР
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kff.kz Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: kff.kz

Казахстанский специалист Али Алиев официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz c Sports.kz.

Об этом сообщил советник президента казахстанской Федерации футбола Нурсултан Курман.

К слову, до сегодняшнего момента Алиев был исполняющим обязанности наставника главной команды страны.

Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов покинул свой пост в январе 2025 года. Он назвал причину неожиданного решения.

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