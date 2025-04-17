Казахстанский специалист Али Алиев официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz c Sports.kz.

Об этом сообщил советник президента казахстанской Федерации футбола Нурсултан Курман.

К слову, до сегодняшнего момента Алиев был исполняющим обязанности наставника главной команды страны.

Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов покинул свой пост в январе 2025 года. Он назвал причину неожиданного решения.