Объявлено о возвращении Елены Рыбакиной на корт

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации анонсировала участие пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в Итоговом турнире WTA-2024, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Второй год подряд Елена Рыбакина пересекает финишную черту в гонке и официально квалифицируется на Итоговый турнир. Лёд в её жилах. Приготовьтесь к „холодному“ поведению Рыбакиной в ноябре!" - написали в WTA.