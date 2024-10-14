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Объявлено о возвращении Елены Рыбакиной на корт

Сегодня, 22:59
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ktf.kz Сегодня, 22:59
Сегодня, 22:59
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Фото: ktf.kz

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации анонсировала участие пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в Итоговом турнире WTA-2024, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Второй год подряд Елена Рыбакина пересекает финишную черту в гонке и официально квалифицируется на Итоговый турнир. Лёд в её жилах. Приготовьтесь к „холодному“ поведению Рыбакиной в ноябре!" - написали в WTA.

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