  • 15 Ноября, 20:25
  • BAIGENEWS

Объявлено о начале продаж коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL

Сегодня, 19:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нацбанк РК Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04
93
Фото: Нацбанк РК

Нацбанк Казахстана сообщил о начале продаж коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL, передаёт BaigeNews.kz.

Коллекционные монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 штук. Масса монеты составляет 84,32 грамма.

 
А также из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 2 000 штук.
 

Самое читаемое

Наверх