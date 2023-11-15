Объявлено о начале продаж коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL

Нацбанк Казахстана сообщил о начале продаж коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL, передаёт BaigeNews.kz.

Коллекционные монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 штук. Масса монеты составляет 84,32 грамма.