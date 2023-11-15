Объявлено о начале продаж коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
93Фото: Нацбанк РК
Нацбанк Казахстана сообщил о начале продаж коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL, передаёт BaigeNews.kz.
Коллекционные монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 штук. Масса монеты составляет 84,32 грамма.
А также из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 2 000 штук.
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