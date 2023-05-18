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Объявленные банкротами казахстанцы не смогут брать кредиты в странах ЕАЭС
Сенаторы добрили соглашение по обмену кредитными историями в Евразийском экономическом союзе.
Депутаты сената одобрили закон "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", передает BaigeNews.kz.
Согласно условиям документа, объявленные банкротами казахстанцы не смогут брать кредиты в странах ЕАЭС. Об этом в кулуарах сената сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.
Он также рассказал, что условия кредитования будут для всех одинаковыми.
"Ставка по кредитам формируется из ценообразования, соответственно, ставка не будет отличаться от того выдаётся ли она гражданину Казахстана или гражданину России, Беларуси. Условия кредитования одинаковы для всех независимо от гражданства" ,— сказал Олжас Кизатов.
Представляя соглашение на заседании сената, депутат Сегей Карплюк, пояснил, что соглашение устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.
"Также соглашение определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитов, полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств-членов", — сказал депутат.
Он пояснил, какой передаваемой информации коснётся соглашение.
"Сюда входит: запрос о предоставлении кредитного отчёта, сам кредитный отчёт, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся её оспаривания", — отметил сенатор.
Карплюк также сообщил, что по данным Нацбанка, на 1 марта 2023 года около двух тысяч физлиц и 42 юридических лица из стран ЕАЭС имеют кредиты в казахстанских банках на 119,5 миллиарда тенге.
Ожидается, что ратификация соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках союза, что, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике Казахстана.
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