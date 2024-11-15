Объявленную в международный розыск мошенницу задержали в Греции
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
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На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США.
В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
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