Пресс-служба Департамента полиции на транспорте отчиталась о задержании преступников с начала 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за этот период стражи порядка поймали 23 преступника, из которых 7 водворены в изоляторы временного содержания (ИВС), а 16 переданы инициаторам розыска.

5 февраля на железнодорожной станции Мангистау задержали гражданина Казахстана, который находился в международном розыске. Его обвиняют по статье УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста". Мужчина прилетел в Казахстан из Турции и был водворён в изолятор.

8 февраля в международном аэропорту Алматы полицейские задержали гражданина России, разыскиваемого с 2023 года за преступление, предусмотренное статьёй 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Он прибыл в Казахстан из Грузии и также был помещён в ИВС.

Кроме того, в ходе взаимодействия с территориальными департаментами полиции удалось задержать 5 преступников, разыскиваемых за тяжкие преступления, включая похищение человека, преступления сексуального характера и кражи. Также установлено местонахождение трёх без вести пропавших граждан.

В 2024 году сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали 127 преступников, находившихся в межгосударственном розыске. Среди них 50 иностранцев — граждан России, Узбекистана, Армении, Китая, Индии, Турции, Польши и Азербайджана. Все задержанные были водворены в изоляторы временного содержания или переданы инициаторам розыска.