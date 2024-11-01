Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Турции
Сегодня, 08:58
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Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
113Фото: polisia.kz
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержан казахстанец, который объявлен в международный розыск за совершение хулиганства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Летом прошлого года мужчина со своими знакомыми, находясь в одном из кафе города Сарыагаша, вступил в конфликт с другим посетителем, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения.
Задержанный депортирован в Казахстан.
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