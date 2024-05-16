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Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в России

Сегодня, 10:12
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: polisia.kz

Разыскиваемого преступника задержали в России. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В городе Новосибирск по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", - сообщили в полиции.

В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.

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