Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в России
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
67Фото: polisia.kz
Разыскиваемого преступника задержали в России. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В городе Новосибирск по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", - сообщили в полиции.
В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.
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