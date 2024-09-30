Объявленного в международный розыск казахстанца экстрадировали из Грузии

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"В июне 2023 года в Астане сотрудниками дорожной полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий было остановлено автотранспортное средство под управлением подозреваемого, в салоне которого обнаружено 15 свертков "мефедрона" общим весом 18,96 грамм. Воспользовавшись избранной на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В январе текущего года подозреваемый задержан на территории Грузии", - говорится в сообщении.

К слову, в настоящее время он экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор города Астаны.



За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.