Жители Петропавловска обсуждают в мессенджерах рассылку с объявлением, на котором изображён QR-код, передаёт BaigeNews.kz. Якобы эти объявления расклеивают в подъездах. По QR-коду на фото предлагается вступить в Telegram-чат района и дома. В чатах распространяется предупреждение не сканировать код, чтобы не попасть на сайт мошенников.

Полицейскими была проведена проверка, по итогам которой установлено, что она не содержит признаков мошенничества.

"Тем не менее сообщаем, что в целом подобный механизм может использоваться злоумышленниками при интернет-мошенничествах, основанный на QR-кодах для обмана пользователей. Аферисты создают вредоносные QR-коды, которые могут привести на фальшивые сайты, заразить устройство или похитить деньги", - сообщили в ДП СКО.

В СКО фактов интернет-мошенничества с использованием QR-кодов не зарегистрировано, однако жителям и гостям региона советуют быть бдительными и не сканировать подозрительные коды из неизвестных источников.