main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

facebook.com/transtelecom.kz Сегодня, 11:47
104
Сегодня, 11:47
104
Фото: facebook.com/transtelecom.kz

Объявление о проведении публичных слушаний

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях", АО "Транстелеком" объявляет о проведении слушаний об отчёте Общества по результатам деятельности за 2022 год по регулируемым услугам предоставления в пользование кабельной (телефонной) канализации.

Слушания состоятся 24 апреля 2023 года в 15 часов 00 минут.

Слушания будут проводится в режиме онлайн-встречи. Ссылка будет направлена отдельно участникам встречи.

Формирование списка слушателей истекает за четыре рабочих дня до проведения слушаний. Заявки на участие принимаются на электронную почту a.pshenbayev@ttc.kz и по телефону 8 (7172) 610-225.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#общественные слушания
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
104
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх