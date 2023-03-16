Объявление о проведении публичных слушаний

Фото: facebook.com/transtelecom.kz

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях", АО "Транстелеком" объявляет о проведении слушаний об отчёте Общества по результатам деятельности за 2022 год по регулируемым услугам предоставления в пользование кабельной (телефонной) канализации.

Слушания состоятся 24 апреля 2023 года в 15 часов 00 минут.

Слушания будут проводится в режиме онлайн-встречи. Ссылка будет направлена отдельно участникам встречи.

Формирование списка слушателей истекает за четыре рабочих дня до проведения слушаний. Заявки на участие принимаются на электронную почту a.pshenbayev@ttc.kz и по телефону 8 (7172) 610-225.