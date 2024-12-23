  • 23 Декабря, 20:14
  • BAIGENEWS

Объявление на OLX стало причиной судебного разбирательства в Астане

Истец требовала взыскать с ответчика миллион тенге.

Сегодня, 18:54
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: baigenews.kz

Жительница Астаны обратилась в межрайонный суд по гражданским делам с иском о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Требования она мотивировала тем, что в августе обнаружила на сайте OLX объявление от её имени об оказании услуг массажа с указанием её личного номера телефона и фотографии, передаёт BaigeNews.kz

На телефон истца стали поступать многочисленные звонки от потенциальных клиентов. Каждому из них объяснять, что она не подавала объявления, женщина устала. Испытав дискомфорт и негодование, она решила найти, того, кто её подставил, а после обратилась в суд. 

Ответчик пояснила, что между ней и истцом произошёл конфликт, и она решила, используя свой телефон, разместить указанное объявление на сайте, чтобы отомстить истцу. 

По предложению судьи стороны пришли к примирению и заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. 

Согласно условиям соглашения, ответчик обязалась выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 250 000 тенге, разделив сумму на 5 месяцев, по 50 000 тенге ежемесячно. 

Изначально иск был заявлен на взыскание миллиона тенге.

Определение суда пока вступило в законную силу. 

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