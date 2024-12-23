Жительница Астаны обратилась в межрайонный суд по гражданским делам с иском о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Требования она мотивировала тем, что в августе обнаружила на сайте OLX объявление от её имени об оказании услуг массажа с указанием её личного номера телефона и фотографии, передаёт BaigeNews.kz.

На телефон истца стали поступать многочисленные звонки от потенциальных клиентов. Каждому из них объяснять, что она не подавала объявления, женщина устала. Испытав дискомфорт и негодование, она решила найти, того, кто её подставил, а после обратилась в суд.

Ответчик пояснила, что между ней и истцом произошёл конфликт, и она решила, используя свой телефон, разместить указанное объявление на сайте, чтобы отомстить истцу.

По предложению судьи стороны пришли к примирению и заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

Согласно условиям соглашения, ответчик обязалась выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 250 000 тенге, разделив сумму на 5 месяцев, по 50 000 тенге ежемесячно.

Изначально иск был заявлен на взыскание миллиона тенге.

Определение суда пока вступило в законную силу.