Объявлена цена акции КМГ на предстоящем IPO

Стоимость одной акции национальной компании "КазМунайГаз" на предстоящем IPO составит 8 406 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу госфонда "Самрук-Казына".

Госхолдинг "Самрук-Казына", которому принадлежат 90,42% акций КМГ, намерен предложить инвесторам (с приоритетом для граждан Казахстана) до 5% акций или до 30 505 974 штук. Более 9% акций КМГ принадлежат Национальному банку РК.

"Таким образом, по результатам IPO фонд продолжит владеть не менее, чем 85% акций. Цена за одну акцию в рамках предложения составляет 8 406 тенге, предполагая капитализацию в размере около 5,1 триллиона тенге", - сообщил на брифинге глава госхолдинга Алмасадам Саткалиев.

Приём заявок инвесторов начнётся 9 ноября 2022 года. Завершится для институциональных инвесторов 30 ноября, а для розничных – 2 декабря.

Фонд намерен предложить акции КМГ казахстанским и международным розничным и институциональным инвесторам исключительно на казахстанских фондовых биржах AIX и KASE. Включение акций КМГ в официальный список AIX с торговым кодом KMG ожидается 7 декабря, а допуск к торгам на AIX ожидается с 8 декабря. Простые акции КМГ уже включены в листинг KASE с торговым кодом KMGZ.

После проведения IPO для текущих акционеров КМГ – госфонда "Самрук-Казына" и Нацбанка – будет действовать 180-дневный запрет на продажу или иное отчуждение акций.