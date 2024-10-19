Объявлена победительница конкурса "Мисс Астана-2024"

В столице Казахстана прошёл финал конкурса "Мисс Астана-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Титул "Мисс Астана-2024" завоевала Ясмин Байболова. Дарина Байтенизова была удостоена звания первой вице-мисс, а Ария Кусаинова получила титул второй вице-мисс. В категории Miss People’s Choice победила Асель Адамова, которая получила максимальное количество голосов зрителей.

Победительницы отправятся представлять столицу на национальном конкурсе.

Фото: организаторы

19-летняя Ясмин Байболова – выпускница Казахской национальной академии хореографии по специальности "Артистка балета", профессионально занимается балетом, танцует в театре "Астана Опера". Увлекается конным спортом, работает моделью.