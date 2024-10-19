Объявлена победительница конкурса "Мисс Астана-2024"
Сегодня, 04:42
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Сегодня, 04:42Сегодня, 04:42
39Фото: организаторы конкурса
В столице Казахстана прошёл финал конкурса "Мисс Астана-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.
Титул "Мисс Астана-2024" завоевала Ясмин Байболова. Дарина Байтенизова была удостоена звания первой вице-мисс, а Ария Кусаинова получила титул второй вице-мисс. В категории Miss People’s Choice победила Асель Адамова, которая получила максимальное количество голосов зрителей.
Победительницы отправятся представлять столицу на национальном конкурсе.
Фото: организаторы
19-летняя Ясмин Байболова – выпускница Казахской национальной академии хореографии по специальности "Артистка балета", профессионально занимается балетом, танцует в театре "Астана Опера". Увлекается конным спортом, работает моделью.
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