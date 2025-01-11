Ветеран UFC Гилберт Бернс вернется в октагон 13 апреля и выступит на турнире UFC 314 в Майами (США, штат Флорида), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Бернса станет непобежденный эквадорский файтер Майкл Моралес.

Гилберт Бернс занимает 8-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе, в то время как Майкл Моралес пока расположился на 12-й строчке. Рекорд Бернса в UFC — 15-8, рекорд Моралеса — 5-0. Напомним, что в полусреднем весе также выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который в своем следующем поединке сразится за титул чемпиона с американцем Белалом Мухаммадом.