Объявлен топовый бой UFC в весе Шавката Рахмонова
Соперником Гилберта Бернса станет непобежденный эквадорский файтер Майкл Моралес.
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
166Фото: UFC
Ветеран UFC Гилберт Бернс вернется в октагон 13 апреля и выступит на турнире UFC 314 в Майами (США, штат Флорида), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Соперником Бернса станет непобежденный эквадорский файтер Майкл Моралес.
Гилберт Бернс занимает 8-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе, в то время как Майкл Моралес пока расположился на 12-й строчке. Рекорд Бернса в UFC — 15-8, рекорд Моралеса — 5-0. Напомним, что в полусреднем весе также выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов, который в своем следующем поединке сразится за титул чемпиона с американцем Белалом Мухаммадом.
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