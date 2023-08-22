Объявлен состав сборной РК по футболу на отборочные матчи Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации Евро-2024 против Финляндии (7 сентября) и Северной Ирландии (10 сентября), передаёт BaigeNews.kz.

В список вошли 33 игрока:

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Астана").

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – "Ордабасы"), Багдат Каиров, Роман Асранкулов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все – "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Еркин Тапалов ("Кызылжар"), Лев Скворцов ("Химки", Россия).



Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба – "Ордабасы"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – "Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (все – "Астана"), Рамазан Оразов, Ислам Чесноков (оба – "Тобол").

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – "Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Иван Свиридов ("Шахтёр").



Учебно-тренировочный сбор стартует 31 августа в Астане. Окончательный состав будет определен позднее.

Напомним, сборная Казахстана лидирует в группе за право выступить в финальной части Евро-2024.